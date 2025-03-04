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Гражданам России и Белоруссии ограничат возможность работать в Латвии: правительство уже одобрило

© LETA 4 марта, 2025 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало подготовленные Министерством внутренних дел (МИД) поправки к закону о национальной безопасности, которыми предусмотрено запретить гражданам России и Белоруссии занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой и особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

Критической инфраструктурой являются расположенные в Латвии объекты, системы или их части, которые играют значительную роль в реализации важных общественных функций, а также в обеспечении охраны здоровья, безопасности, экономического или социального благосостояния людей.

В целях укрепления защиты важной для безопасности Латвийского государства и общества критической инфраструктуры поправки предусматривают, что собственник критической инфраструктуры, истинный выгодоприобретатель или правовой владелец должен быть лоялен Латвии и ее Конституции и что запрещается оказывать поддержку, в том числе информационную, лицам или государствам, подрывающим или угрожающим территориальной неделимости, суверенитету и независимости или конституционному строю демократических государств.

Кроме того, поправки предусматривают, что Россия или Белоруссия, ее граждане или зарегистрированные в России или Белоруссии юридические лица впредь не смогут становиться владельцем, руководителем или истинным бенефициаром критической инфраструктуры или особо значимой в европейском масштабе инфраструктуры, а также подданным России или Белоруссии будет запрещено занимать должности в структурах критической инфраструктуры и управления особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктурой.

Поправки предусматривают, что граждане России и Белоруссии не смогут быть трудоустроены или оказывать услугу в критической инфраструктуре или в особо значимой в европейском масштабе критической инфраструктуре, если предоставление услуги включает доступ к информации или технологическому оборудованию, значимым для функционирования критической инфраструктуры.

Поправки предусматривают, что граждане России или Белоруссии смогут выполнять работу в критической инфраструктуре или критической инфраструктуре европейского значения в порядке исключения на основании отдельного разрешения органа госбезопасности.

Поправки еще предстоит принять Сейму.

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