К соглашению присоединились Palleteries, выпускающая продукцию под маркой Top granulas, а также Latgranula и Baltic Wood Trade. Компании добровольно обязались поставлять на внутренний рынок достаточное количество топлива, проводить понятную ценовую политику и считать энергетическую безопасность потребителей приоритетом.
«Латвия производит достаточно гранул, поэтому прежде всего необходимо обеспечить латвийский рынок и добиться, чтобы они были доступны нашим домохозяйствам», — заявил министр климата и энергетики Янис Витенбергс. Он призвал присоединиться к инициативе и других производителей.
Гранулами отапливаются около 40 тысяч, или до 5%, латвийских домохозяйств. Ежегодное потребление составляет примерно 200 тысяч тонн. При этом общая производственная мощность предприятий в стране достигает около 1,8 миллиона тонн в год.
Министерство также призвало Latvijas valsts meži увеличить доступность сырья для биотоплива, а Центр защиты прав потребителей и Совет по конкуренции — усилить надзор за рынком и проверить, нет ли запрещённых соглашений.
Председатель правления ассоциации LATbio Дидзис Палейс ранее объяснял дефицит тем, что многие жители пытаются за короткий срок приобрести годовой запас. «Даже если бы мощности составляли два миллиона тонн, заводы физически не способны за один месяц произвести годовой объём гранул», — отметил он.
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