«Латвия производит достаточно гранул, поэтому прежде всего необходимо обеспечить латвийский рынок и добиться, чтобы они были доступны нашим домохозяйствам», — заявил министр климата и энергетики Янис Витенбергс. Он призвал присоединиться к инициативе и других производителей.

Гранулами отапливаются около 40 тысяч, или до 5%, латвийских домохозяйств. Ежегодное потребление составляет примерно 200 тысяч тонн. При этом общая производственная мощность предприятий в стране достигает около 1,8 миллиона тонн в год.