Глава Пентагона: возвращение Украины к границам до 2014 года и членство в НАТО «нереальны»

Возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, и членство в НАТО - "нереалистичные" цели, которые должны быть исключены из любого будущего мирного урегулирования, заявил в среду министр обороны США Пит Хегсет, подчеркнув намерение президента Дональда Трампа закончить войну с Россией "дипломатическим путем".

Его слова прозвучали во время встречи в Брюсселе Контактной группы по обороне Украины, состоящей из 46 стран.

"Мы, как и вы, хотим суверенной и процветающей Украины. Но для начала мы должны признать, что возвращение к границам Украины до 2014 года - нереальная цель. Погоня за этой иллюзорной целью лишь продлит войну и причинит еще больше страданий", - сказал Хегсет своим коллегам.

"Прочный мир для Украины должен включать надежные гарантии безопасности, чтобы война не началась снова. Это не должен быть Минск 3.0", - добавил он, имея в виду злополучное соглашение, которое не смогло положить конец войне в Донбассе.

"При этом Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров. Вместо этого любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками".

Хегсет добавил, что американские войска не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине, чтобы гарантировать стабильность будущего мирного соглашения, и что такая миссия не будет подпадать под действие статьи 5 НАТО о коллективной обороне.