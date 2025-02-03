Гибель мальчика в Резекненском крае: полиция говорит о жестоком обращении и причинении смерти по неосторожности

В понедельник полиция обратилась в суд с просьбой о применении меры пресечения в виде заключения под стражу к одному из задержанных по делу. Суд не удовлетворил эту просьбу и назначил не связанную с лишением свободы меру пресечения в виде надзора полиции.

Второй задержанный в рамках процесса получил статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

Также было принято решение о переквалификации уголовного процесса по ч. 2 ст. 174 Уголовного закона - жестокое или насильственное обращение с малолетним, если оно причинило ему физические или психические страдания или было совершено лицами, от которых потерпевший находится в материальной или иной зависимости. Также уголовный процесс переквалифицирован по ч. 1 ст. 123 Уголовного закона о причинении смерти по неосторожности.

Первоначально уголовный процесс был начат по ч. 2.1 ст. 141 Уголовного закона - умышленное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного позаботиться о себе в силу малолетства, возраста, болезни или недееспособности, если виновный имел возможность оказать ему помощь и был обязан заботиться о нем, либо сам поставил его в опасное для жизни состояние, а также если неоказание помощи повлекло смерть или иные тяжкие последствия.

Как сообщалось, 1 февраля в Ленджской волости Резекненского края пропал Андрей Кузнецов 2023 г. рожд. Мальчик вышел из дома, где находился в гостях, в не подходящей для зимы одежде. Через несколько часов он был найден мертвым недалеко от дома.

Полиция задержала в связи со смертью мальчика двух человек.