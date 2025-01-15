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Генсек НАТО предупредил европейцев, что им придется учить русский язык

Редакция PRESS 15 января, 2025 12:45

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LETA

Украина недостаточно сильна для мирных переговоров с Россией, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. – Сообщает LETA-AFP.

«Очевидно, что Украина сейчас не в том положении, чтобы вести переговоры с позиции силы. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но прежде всего мы хотим, чтобы мир продлился», - сказал Рютте. «Мир не продлится долго, если Путин добьется своего в Украине, потому что тогда он пойдет дальше», - сказал он членам Европарламента.

Глава НАТО предупредил, что если соглашение будет заключено в ущерб Украине, это придаст силы как России, так и ее союзникам, таким как Китай, Северная Корея и Иран.

«Я убежден, что мир может быть сохранен только в том случае, если Украина будет сидеть за столом переговоров с позиции силы», - сказал Рютте.

«Для этого ей нужна наша постоянная помощь, больше оружия и быстрее, чтобы она могла лучше защищаться и заключить выгодную сделку для Украины, Европы и всего мира».

Рютте повторил, что Европе необходимо значительно увеличить расходы на оборону, тем более что это одно из ключевых требований избранного президента США Дональда Трампа.

Установленный Альянсом порог в 2% ВВП далеко не достаточен для противостояния угрозе, исходящей от Москвы.

«Если мы не сделаем этого, то пока мы в безопасности, но не через четыре или пять лет. А если вы этого не сделаете, доставайте учебники по русскому языку или езжайте в Новую Зеландию», - сказал генеральный секретарь НАТО.

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Из-за ошибки чиновников некоторые пенсионеры не получили обещанного увеличения пенсии

Важно 14:16

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Около 60 пенсионерам в январе пенсия была неправильно пересчитана, так как Служба государственных доходов (VID) не отправила Государственному агентству социального страхования (VSAA) налоговые книжки пенсионеров, сообщает "Latvijas Avīze".

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Президента Южной Кореи всё же арестовали: были привлечены тысячи полицейских

Мир 14:10

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Власти Южной Кореи арестовали отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны, сообщают информагентства в среду, 15 января. Сам Юн после своего задержания заявил, что "верховенство закона полностью рухнуло", передает агентство AP. 

Власти Южной Кореи арестовали отстраненного с поста президента страны Юн Сок Ёля в его резиденции, несмотря на противодействие его личной охраны, сообщают информагентства в среду, 15 января. Сам Юн после своего задержания заявил, что "верховенство закона полностью рухнуло", передает агентство AP. 

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Польша не пропустила словацкий самолет в Москву, Латвия пропустила: не стоило ли отказать? Мнения

Важно 14:01

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Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

Польша отказала в разрешении на пролёт через свое воздушное пространство самолету словацкой парламентской делегации, направлявшейся на встречу в Москву. Депутатам пришлось лететь через Чехию и Германию. Об этом заявил вице-спикер Национального совета Андрей Данко, сообщает "Радио свобода". В итоге лайнеру пришлось лететь в российскую столицу в обход — через Чехию, Германию, а затем Латвию.

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Важно реализовать этот план: президент возлагает большие надежды на план укрепления восточной границы

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии 0 комментариев

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Президент Эдгар Ринкевич надеется, что план укрепления приграничных территорий на восточной границе Латвии принесет положительные результаты и придаст импульс их развитию. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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Все учреждения должны быть готовы к постоянную реагированию на элементы гибридной войны: Ринкевич

Новости Латвии 13:54

Новости Латвии 0 комментариев

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

Латвия и Европа находятся в ситуации, когда все учреждения должны быть постоянно готовы реагировать на элементы гибридной войны, заявил в среду журналистам президент Эдгар Ринкевич после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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«Врач рассердилась и вызвала полицию»: как дочь пыталась показать пожилую маму специалисту вне очереди

Важно 13:37

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Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

Неприятный случай на днях произошёл в Рижской больнице № 1. Наталья пыталась найти помощь для своей пожилой матери. 81-летнюю женщину сначала показали семейному врачу и та посоветовала немедленно показать бабушку отоларингологу. Случай был острый, поэтому Наталья привезла мать в ближайшую больницу, где в регистратуре ей сказали, что мест по записи нет, но можно попытаться подойти ко врачу, вряд ли доктор откажет в такой ситуации. Но доктор не просто отказала, а выставила больную с охраной, пишет la.lv.

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Тикко но Вацияс: в Латвии запретят сразу перепродавать привезенные из ЕС старые авто

Важно 13:33

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Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

Физическим и юридическим лицам хотят ограничить возможность сразу перепродавать купленные за границей автомобили в возрасте до 10 лет. Как поясняет LSM, ограничение есть и сейчас, но оно распространяется на автомобили не старше 5 лет.

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