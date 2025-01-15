Генсек НАТО предупредил европейцев, что им придется учить русский язык

«Очевидно, что Украина сейчас не в том положении, чтобы вести переговоры с позиции силы. Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но прежде всего мы хотим, чтобы мир продлился», - сказал Рютте. «Мир не продлится долго, если Путин добьется своего в Украине, потому что тогда он пойдет дальше», - сказал он членам Европарламента.

Глава НАТО предупредил, что если соглашение будет заключено в ущерб Украине, это придаст силы как России, так и ее союзникам, таким как Китай, Северная Корея и Иран.

«Я убежден, что мир может быть сохранен только в том случае, если Украина будет сидеть за столом переговоров с позиции силы», - сказал Рютте.

«Для этого ей нужна наша постоянная помощь, больше оружия и быстрее, чтобы она могла лучше защищаться и заключить выгодную сделку для Украины, Европы и всего мира».

Рютте повторил, что Европе необходимо значительно увеличить расходы на оборону, тем более что это одно из ключевых требований избранного президента США Дональда Трампа.

Установленный Альянсом порог в 2% ВВП далеко не достаточен для противостояния угрозе, исходящей от Москвы.

«Если мы не сделаем этого, то пока мы в безопасности, но не через четыре или пять лет. А если вы этого не сделаете, доставайте учебники по русскому языку или езжайте в Новую Зеландию», - сказал генеральный секретарь НАТО.