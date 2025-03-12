Это вопрос этики: действия учеников и учителя истории из 71-ой рижской школы оценили в Сейме

Напомним, в соцсетях появился ролик, снятый одним из учеников школы, на котором видно, как учитель истории во время классного часа, посвященного третьей годовщине военного вторжения России в Украину, снимает детей на телефон и требует встать под гимн Украины, приговаривая, что дети должны показать "свои истинные лица".

Действия учащихся во время прослушивания гимна — это этический вопрос, а не юридический, говорится в письме нового министра образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство"), адресованном комиссии Сейма по запросам, сообщает агентство LETA.

Отвечая на запрос депутатов оппозиционной партии "Стабильности!" в Сейме, Мелбарде в письме пояснила, что проявление солидарности с Украиной является само собой разумеющимся, учитывая поддержку Латвийским государством Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Но министр также отмечает, что учащиеся имеют право на свободу вероисповедания, что вытекает из 99-й статьи Сатверсме, однако эти права должны быть отделены от проявления уважения к государственным символам.

Также в ответном письме подчеркивается, что учитель не должен снимать учеников на видео без их согласия или согласия их родителей - это следует из регулы о всеобщей защите личных данных.