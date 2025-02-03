DOGE (Департамент эффективности правительства) был основан Илоном Маском и представляет собой тотальную проверку бюрократии по всей стране.

Уже в первую неделю результаты непостижимы: бесчисленные бюрократические схемы раскрыты и устранены, миллиарды денег налогоплательщиков уже сэкономлены.

Всего один пример: USAID, занимающееся финансированием всевозможных программ в более чем 100 зарубежных странах, имеет бюджет во многие десятки миллиардов. Сейчас операция приостановлена. Илон Маск: «Мы не говорим о яблоке с одним червяком. Это клубок червей. Эта организация полностью коррумпирована и стала приютом для левых радикалов. Это преступная организация».

Схема везде одинаковая. За высокими названиями и целями создается структура типа: «укрепление демократических ценностей», финансируемая за счет денег налогоплательщиков. После этого часть финансирования уходит на содержание политиков и их рекламу, но самое главное – на их зарплаты.

Как вы думаете, почему латвийские «общественные» СМИ ничего не рассказывают вам о революции, которая началась на прошлой неделе за океаном?