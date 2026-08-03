По словам префекта Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Вайко Вахера, ситуация на латвийско-белорусской границе не изменилась. «Ежесуточно из Беларуси в Латвию пытаются незаконно проникнуть в среднем более ста человек, и некоторые из них в последние недели добрались до Эстонии. Чтобы внешняя граница Европейского союза была защищена, а наши южные соседи могли предотвращать и пресекать незаконную иммиграцию, мы продолжим помогать латвийским коллегам в течение следующих двух месяцев. Латвийско-белорусская граница — это то место, где можно сдержать миграционное давление, достигающее и нас. Это не какая-то далекая проблема, которой должны заниматься только наши соседи, ведь граница Латвии и Беларуси — это внешняя граница как НАТО, так и Европейского союза. Внося там свой вклад, мы вместе помогаем защищать внешнюю границу ЕС от незаконной деятельности», — пояснил Вахер.

Руководитель третьей ротации ESTPOL Райн Ярв отметил, что, помогая Латвии, эстонские полицейские помогают своим коллегам и партнерам в Эстонии. «У наших южных соседей мы действуем непосредственно в «горячей точке», и прилагаемые там усилия, мы надеемся, окажут положительное влияние и на ситуацию в Эстонии. У нас многопрофильная команда, в которую входят инструкторы, патрульные полицейские и пограничники, ежедневно работающие в Лыунаской, Ляэнеской и Идаской префектурах. В ходе ротации мы сможем отработать практическое взаимодействие с латвийскими коллегами и представителями других соседних стран, которые также поддерживают Латвию в сдерживании миграционного давления. Кроме того, помощь Латвии дает возможность ознакомиться с ситуациями, возникающими в ходе гибридной атаки, чтобы при необходимости быть готовыми, если нечто подобное произойдет в Эстонии», — сказал руководитель ротации Ярв.

Третья ротация ESTPOL11, отправившаяся в Латвию в понедельник, пробудет там до середины августа, после чего ее сменит следующее подразделение.