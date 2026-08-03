На четвертый день у границы тише. Приумолкли от усталости и те, кто стоит в очереди. Латышей здесь уже не встретишь, а узбеки в выходные варили плов и компаниями ходили в магазин. Ближайший — километрах в пятнадцати, на обратном пути можно и искупаться в озере. Душа здесь нет — моются, как получится, из канистр с водой.
«Главное — вопрос гигиены: мы не можем просто помыться. Мы экономим воду, там только одна раковина. Можете представить, в каком состоянии туалет? Там почти 100 мужчин, которые пытаются как-то помыться. Мы ждем уже с пятницы. Я приехал в десять вечера — оказалось, все закрыто. Очередь у меня была вчера в два часа дня — тишина. Получил сообщение из системы, что есть задержка, вот и все. Мы тут ходим кругами и пытаемся понять, что происходит. Компьютерная система не позволяет: пока есть резервация, мы не можем переписаться. Мы хотели бы переписаться на Гребнево, но это невозможно, компьютер не пропускает, блокирует», — отметил водитель грузовика из Казахстана Роман.
«Я подожду до двух: если компьютер позволит, сразу перепишемся и поедем, потому что нет смысла здесь оставаться», — продолжил Роман.
В очереди у пункта пограничного контроля стоят полтора десятка грузовиков, еще часть — на платной стоянке. Андрей из Белоруссии стоит с пятницы. Он везет из Литвы кормовые добавки для крупного рогатого скота.
«В пятницу вечером около восьми въехали, прямо перед закрытием. Последние машины около пяти или шести вечера успели попасть внутрь, и потом все закончилось. Мы подошли и узнали, что в системе неполадки и нам надо ждать. И до сих пор ждем. Если будет конкретная информация, что нас не пропустят, тогда будем искать другие пути, как выехать», — отметил Андрей.
К «Патерниеки» то и дело подъезжает какая-нибудь машина с немецкими или эстонскими номерами. Люди доходят до контрольного пункта, понимают, что дальше не проедут, и уезжают.
А Дмитрий и Екатерина с детьми ехали шесть часов из Таллина. Пересечение границы у них было забронировано на час дня понедельника. Сообщение они получили в субботу, когда граница уже была закрыта. Семья едет в гости к бабушке.
«В субботу я звонила на пограничный пункт, и мне сказали, что все в порядке, что работает нормально. Но теперь, когда мы приехали, не было абсолютно никакой информации, что граница закрыта. Только что снова позвонила, и мне сказали — закрыта из-за технических проблем. Но в субботу ведь какая-то женщина мне говорила, что все открыто. Сегодня утром смотрела в интернете, и все было открыто. Поэтому и решили ехать через Эстонию. Наверное, тогда поедем через Литву. У нас маленькие дети, с собой ни воды, ни еды, ничего. Думали, что пересечем границу и все купим в Белоруссии. Мы не рассчитывали. Только что проверила: до того пункта ехать четыре с половиной часа. Действительно жаль, что заранее не предупредили. Если бы сообщили, что резервацию отменяют, мы бы вообще не отправились в путь. Теперь получается, что мы уже за все заплатили, в том числе за топливо, и все впустую. Очень жаль, придется ехать через Литву», — отметила Екатерина из Эстонии.
Через «Патерниеки» эта эстонская семья ездит к бабушке и дедушке уже больше десяти лет — дорога была привычной. А в самом пункте пограничного контроля горит красный свет: ехать нельзя.
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