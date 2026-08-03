А Дмитрий и Екатерина с детьми ехали шесть часов из Таллина. Пересечение границы у них было забронировано на час дня понедельника. Сообщение они получили в субботу, когда граница уже была закрыта. Семья едет в гости к бабушке.

«В субботу я звонила на пограничный пункт, и мне сказали, что все в порядке, что работает нормально. Но теперь, когда мы приехали, не было абсолютно никакой информации, что граница закрыта. Только что снова позвонила, и мне сказали — закрыта из-за технических проблем. Но в субботу ведь какая-то женщина мне говорила, что все открыто. Сегодня утром смотрела в интернете, и все было открыто. Поэтому и решили ехать через Эстонию. Наверное, тогда поедем через Литву. У нас маленькие дети, с собой ни воды, ни еды, ничего. Думали, что пересечем границу и все купим в Белоруссии. Мы не рассчитывали. Только что проверила: до того пункта ехать четыре с половиной часа. Действительно жаль, что заранее не предупредили. Если бы сообщили, что резервацию отменяют, мы бы вообще не отправились в путь. Теперь получается, что мы уже за все заплатили, в том числе за топливо, и все впустую. Очень жаль, придется ехать через Литву», — отметила Екатерина из Эстонии.

Через «Патерниеки» эта эстонская семья ездит к бабушке и дедушке уже больше десяти лет — дорога была привычной. А в самом пункте пограничного контроля горит красный свет: ехать нельзя.