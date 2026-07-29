По словам Валайниса, у зрителей есть два варианта: в течение 14 дней с момента отмены потребовать возврата денег за билеты либо дождаться возможных объявлений организаторов о переносе, где будут действительны уже купленные билеты.

Директор PTAC Зайга Лиепиня отметила, что центр следит за ситуацией и сотрудничает с компанией, предоставлявшей услугу. Коммуникация пока проходит позитивно и в соответствии с законом.