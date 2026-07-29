«Сейчас, судя по разговору с организаторами, ещё есть возможность, что концерт перенесут. То, что он не состоится сейчас, — совершенно ясно», — подчеркнул министр.
По словам Валайниса, у зрителей есть два варианта: в течение 14 дней с момента отмены потребовать возврата денег за билеты либо дождаться возможных объявлений организаторов о переносе, где будут действительны уже купленные билеты.
Директор PTAC Зайга Лиепиня отметила, что центр следит за ситуацией и сотрудничает с компанией, предоставлявшей услугу. Коммуникация пока проходит позитивно и в соответствии с законом.
Концерт отменили вечером 28 июля из-за технических проблем, возникших во время монтажа. Организаторы заявили, что оставшегося времени недостаточно, чтобы устранить их безопасно и по необходимым стандартам. Информацию о дальнейших действиях обещают направить владельцам билетов по электронной почте.
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