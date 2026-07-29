Канадский рок-музыкант выступит в Xiaomi Arena в рамках европейского тура в поддержку нового альбома Roll With The Punches, который номинирован на премию JUNO 2026 в категории «Рок-альбом года».
По словам Адамса, заглавная песня альбома посвящена тем, кто сталкивался с трудностями, но продолжает бороться и двигаться вперед.
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