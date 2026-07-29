Соглашение подписали 24 апреля в Киеве. Его цель — упростить административные процедуры и облегчить мобильность людей, которые переезжают или надолго остаются в другой стране.
Для обмена украинских прав на латвийские нужно прийти в любой региональный центр обслуживания клиентов CSDD с документом, удостоверяющим личность, и самим водительским удостоверением. Перед обменом необходимо пройти медицинский осмотр для водителей — результаты поступят в CSDD в электронном виде.
После проверки документов CSDD выдаст латвийские права с теми же категориями, которые указаны в украинском удостоверении. Экзамены сдавать не потребуется.
Аналогичный порядок будет действовать и для латвийских водителей, которые захотят обменять права в Украине.
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