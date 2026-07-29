Для обмена украинских прав на латвийские нужно прийти в любой региональный центр обслуживания клиентов CSDD с документом, удостоверяющим личность, и самим водительским удостоверением. Перед обменом необходимо пройти медицинский осмотр для водителей — результаты поступят в CSDD в электронном виде.

После проверки документов CSDD выдаст латвийские права с теми же категориями, которые указаны в украинском удостоверении. Экзамены сдавать не потребуется.