Экономический рост нельзя создать, если нет денег на науку: мнение ученого

Саулитис призывает государство искать деньги для экономического роста, например, за счет налогообложения наследства и подарков, а также создания в Латвии более справедливой налоговой системы. Ученый подчеркнул, что по результатам опроса, проведенного в 2020 году, 69% жителей Латвии считают налоговую систему несправедливой. По его оценке, это не способствует снижению неравенства.

Еще один гость передачи Латвийского радио Krustpunktā, член «Объединенного списка» Эдгарс Таварс подчеркнул, насколько важен для этого процесса экономический рост. Андрис Саулитис ответил:

«Я слышу от вас о целях, но не слышу о шагах по их достижению. Для развития экономики требуются деньги».

Саулитис подчеркнул, что экономический рост и экспортоспособные предприятия нельзя создать, если нет денег на науку. Сейчас на нее выделяется всего 0,7% валового внутреннего продукта, и это значительно ниже среднего по Европе показателя.

«Мы пытаемся перераспределить деньги на науку уже 35 лет, и не получается. Мы не выполняем требования закона. И это потому, что те функции, что возложены на государство и самоуправления, налоговая система не может потянуть. Так что надо искать, где взять денег», — пояснил исследователь.

О скудном финансировании науки уже много лет говорят и представители различных отраслей, но добиться ощутимых изменений не удалось.