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Двое детей с опасной инфекцией продолжают лечение в Детской больнице

© LETA 30 апреля, 2025 16:36

Новости Латвии 0 комментариев

Двое детей все еще находятся на лечении в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) с опасной кишечной инфекцией E.coli, остальные выписаны, сообщили в больнице.

Состояние здоровья обоих детей стабильное.

Неделей ранее, 23 апреля, в ДКУБ от этой инфекции лечились пять детей, и состояние всех пациентов было стабильным.

По данным Центра по профилактики и контроля (ЦПКЗ), распространение E.coli в настоящее время сократилось. На фоне ранее зарегистрированных вспышек в течение нескольких дней не было выявлено новых случаев заболевания.

Последний новый случай, связанный с ранее зарегистрированными вспышками, был зарегистрирован ЦПКЗ 15 апреля.

В целом зарегистрировано более 60 случаев заражения этой кишечной палочкой, большинство из них - у детей. Случаи заболевания выявлены в различных районах Риги, в Лиепайском, Елгавском, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южно-Курземском краях.

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