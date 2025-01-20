Дожди, мокрый снег и порывистый ветер: погода начинает меняться

Во вторник и среду местами пройдет небольшой дождь и снег, а во второй половине недели осадки временами ожидаются по всей Латвии. Сохранится преимущественно облачная погода, с юга будет дуть слабый или умеренный ветер. С четверга ожидается порывистый ветер.

Температура воздуха составит -2...+4 градуса, а в выходные может подняться до +3...+8 градусов. В последние семь дней января вероятны рекорды тепла.

На дорогах временами будет гололед, худшие условия для движения ожидаются в Латгале и Видземе.

Обильных осадков на этой неделе не ожидается, уровень воды в реках в основном понизится.

Как уже сообщалось, в Риге и на Курземском побережье так и не наступила метеорологическая зима, и велика вероятность, что в этом сезоне она вообще не начнется, а за метеорологической осенью сразу последует весна. Аналогичная ситуация сложилась в 2019-2020 годах.

Если среднесуточная температура будет держаться выше нуля, то метеорологическая весна начнется в самую раннюю дату - 7 февраля.