Для повышения прозрачности: определена сумма, о внесении которой наличными банки будут сообщать СГД

Это предусмотрено утверждёнными правительством во вторник поправками к правилам Кабинета министров о порядке предоставления СГД информации об обороте и остатке на счетах физических лиц.

Поправки к правилам правительства потребовались в связи с утвержденными ранее Сеймом соответствующими изменениями в законе о налогах и пошлинах.

Как указало Министерство финансов, изменения необходимы для повышения прозрачности операций с наличными и обеспечения эффективного администрирования налогов. Это позволит СГД эффективнее контролировать денежные потоки и сократит возможности уклонения от уплаты налогов.

Поправки вступят в силу 1 января 2025 года одновременно с новыми нормами закона.