Под публикацией сразу появились десятки поздравлений от друзей, коллег и поклонников. Судя по одному из комментариев, малыш родился у Рамоны — дочери мужа певицы Райтиса Буллитиса от предыдущего брака. Сама Наумова не уточняет, кто именно стал родителем ребенка.

Мария Наумова и предприниматель Райтис Буллитис поженились в 2006 году. У супругов также есть общий сын, который родился в 2010 году. Историю своего знакомства пара ранее рассказывала в ток-шоу Kad viņas satiekas. По словам супругов, при первой встрече Райтис сделал вид, что не знает знаменитую певицу, однако позже признался, что давно следил за ее творчеством и читал ее интервью. Наумова вспоминала, что решение выйти за него замуж приняла практически сразу — настолько естественными и близкими ей показались их отношения.