В своих социальных сетях Наумова опубликовала фотографию с новорожденным внуком и призналась, что этот момент открыл для нее совершенно новую страницу жизни.
«Стать бабушкой для меня — это открытие новой, тихой и безусловной любви, в которой больше благодарности и меньше тревог. Сегодня я поздравляю маленького Человека, пришедшего в этот мир Пусть твоя жизнь будет наполнена светом, любовью и Божьим благословением А для меня начинается новое измерение жизни — быть бабушкой», — написала артистка.
Под публикацией сразу появились десятки поздравлений от друзей, коллег и поклонников. Судя по одному из комментариев, малыш родился у Рамоны — дочери мужа певицы Райтиса Буллитиса от предыдущего брака. Сама Наумова не уточняет, кто именно стал родителем ребенка.
Мария Наумова и предприниматель Райтис Буллитис поженились в 2006 году. У супругов также есть общий сын, который родился в 2010 году. Историю своего знакомства пара ранее рассказывала в ток-шоу Kad viņas satiekas. По словам супругов, при первой встрече Райтис сделал вид, что не знает знаменитую певицу, однако позже признался, что давно следил за ее творчеством и читал ее интервью. Наумова вспоминала, что решение выйти за него замуж приняла практически сразу — настолько естественными и близкими ей показались их отношения.
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