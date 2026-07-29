Еще более мрачные настроения зафиксированы в Эстонии. Там финансовую неуверенность испытывают 45% жителей, а ухудшения экономики ожидает 51%. На улучшение рассчитывают только 8% опрошенных.

В Литве ситуация выглядит несколько лучше. Способность покрыть непредвиденные расходы уверенно оценивают 48% жителей, ухудшения экономики ожидают 36%, а в положительные перемены верят 12%.

Половина опрошенных в Латвии и Литве считает, что в ближайшем квартале экономика останется в состоянии застоя. В Эстонии такой прогноз дали 41% респондентов.