Уверенно оценивают свое финансовое положение 33% жителей Латвии, а 37% признают, что чувствуют себя незащищенными перед неожиданными расходами.
Председатель правления банка Рута Эжерскене считает, что отсутствие накоплений напрямую усиливает экономический пессимизм.
«Недостаток сбережений в Латвии и Эстонии усиливает пессимизм, тогда как финансовая подушка жителей Литвы дает им больше уверенности в будущем», — пояснила Эжерскене.
Еще более мрачные настроения зафиксированы в Эстонии. Там финансовую неуверенность испытывают 45% жителей, а ухудшения экономики ожидает 51%. На улучшение рассчитывают только 8% опрошенных.
В Литве ситуация выглядит несколько лучше. Способность покрыть непредвиденные расходы уверенно оценивают 48% жителей, ухудшения экономики ожидают 36%, а в положительные перемены верят 12%.
Половина опрошенных в Латвии и Литве считает, что в ближайшем квартале экономика останется в состоянии застоя. В Эстонии такой прогноз дали 41% респондентов.
Опрос был проведен в июле 2026 года совместно с исследовательской компанией Norstat. В каждой из трех стран Балтии онлайн опросили более 1000 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.
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