Согласиться на интервью готов лишь примерно каждый второй, и доля отвечающих снижается. Русскоязычная аудитория соглашается участвовать реже латышскоязычной, а русскоязычные мужчины, зарабатывающие на жизнь физическим трудом, у социологов «на вес золота». «Так что если нас слушают, смотрят — вы очень нужны», — обратился Кактиньш к зрителям. Если какая-то группа не участвует в опросах, ее мнение остается неуслышанным теми, кто принимает решения, пояснил он, заверив при этом, что все ответы остаются полностью анонимными.

Есть в Латвии и темы, по которым узнать правду с помощью опросов практически невозможно: это личные доходы и сексуальная жизнь. Люди стесняются отвечать откровенно, и результаты оказываются недостоверными — хотя во многих других странах такой проблемы нет.