Делаете ноготочки или сдаете квартиру? Ждите «письма счастья» от налоговой службы

Письма придут физическим лицам, сдающим, по сведениям налоговиков, жилье в аренду, но не зарегистрировавшим свою хозяйственную деятельность, а также тем физическим лицам, о которых есть информация от Инспекции здравоохранения, что они оказывают услуги в сфере красоты, но тоже не зарегистрировавшим хозяйственную деятельность.

Служба госдоходов отдельно отмечает, что на электронную почту придет только сообщение об информации, доступной конкретному налогоплательщику в системе электронного декларирования EDS, и в письме также будет ссылка на eds.vid.gov.lv:

«Чтобы обезопасить себя от возможных попыток мошенников воспользоваться сложившейся ситуацией, мы призываем жителей Латвии быть осторожными и напоминаем, что всю информацию, отправленную СГД, можно просмотреть в EDS. СГД никогда не отправляет SMS-сообщения».

В уведомлении на eds.vid.gov.lv частным лицам будет предложено оценить необходимость регистрации в качестве ведущих хозяйственную деятельность в сфере оказания косметических услуг, или их уведомят о незарегистрированной хозяйственной деятельности в сфере аренды недвижимости. К сообщению будут приложены пояснительные материалы, которые помогут проверить, соответствует ли деятельность человека характеристикам экономической деятельности, а также — как зарегистрироваться или уведомить СГД о такой хозяйственной деятельности.