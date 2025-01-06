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10 миллионов за 10 лет: сколько ещё получит Гаусс «за труды» на благо Латвии?

Neatkarīgā Rīta Avīze 6 января, 2025 14:16

Новости Латвии 0 комментариев

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«Моя работа заключается в том, чтобы обеспечить успех airBaltic, и у меня есть для этого средства. Мы также должны помнить, что негативная реклама вредит компании и ее акционерам, а не Мартину Гаусу как генеральному директору. Мартин Гаус был и останется хорошим мальчиком», - цитирует "Неаткарига" интервью Мартина Гауса датируемое февралем 2023 года.

На этой неделе политики, похоже, снова будут тщательно проверять работу Гаусса - возможно, в том числе и его вознаграждение в соответствии с результатами деятельности авиакомпании.

Гаусс возглавил airBaltic в 2011 году и за 14 лет своего руководства сумел пережить бури критики, оставаясь хорошим парнем с самой высокой зарплатой в Латвии и одной из самых высоких в мире. "Несомненный талант", - иронизирует издание.

Гаусс обошел Байдена и Трампа

В 2012 году, в свой первый полный год на этом посту, генеральный директор airBaltic Гаусс получил 270 687,84 лата до уплаты налогов, или 385 154,10 евро по курсу Банка Латвии.

В 2013 году зарплата Гаусса уже выросла до 447 894,27 лата, или 637 296,13 евро,

В 2014 году - 935 225,50 евро.

В 2015 году - 844 048,61 евро.

В 2016 году зарплата господина Гаусса достигает ошеломляющей суммы в 1,04 миллиона евро (1 042 229,20 евро) или 86 852,43 евро в месяц.

В 2017 году она составляет уже 1,16 млн евро (1 160 016,53), или 96 668,04 евро в месяц.

В 2018 году общее вознаграждение от airBaltic составило 1,25 млн. евро (1 252 421,6 евро), или 104 368,47 евро в месяц.

В 2019 году общая сумма вознаграждения составит 1,18 млн. евро (1 180 832,41) или 98 402,70 евро в месяц.

В 2020 году - только 686 701,44 евро.

В 2021 году - 829 018,18 евро.

В 2022 году - 1,27 млн. евро (1 271 050,19) или 105 920,85 евро в месяц.

В 2023 году - 828 942,22 евро.

Таким образом, общая зарплата господина Гаусса за десять лет составит 10,11 миллиона евро (10 117 707 евро) - в среднем более миллиона в год.

"Это яркая история успеха в Латвии, не очень богатой стране. Получается, что мы - страна авиаторов, где генеральный директор компании может позволить себе получать более миллиона евро в год, в то время как учителя и медсестры затягивают пояса".

"Неаткарига" приводит такие данные: два года назад генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири получил в качестве зарплаты 975 000 евро. А Гаусу заплатили "всего" 828 000 евро. Но при этом Майкл О'Лири управляет гораздо более крупной компанией с гораздо большими доходами».

Кстати, согласно общедоступной информации, зарплата президента США Дональда Трампа, как и Джо Байдена - всего 400 000 долларов в год, а бонусы составляют 569 000 долларов.

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