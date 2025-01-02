Живая и здоровая: полиции удалось найти девочку, пропавшую перед Рождеством

24 декабря Государственная полиция сообщила, что домой не вернулась девочка, 2010 года рождения. Обратившись к жителям с просьбой сообщить о возможном местонахождении девушки, полиция распространила её фотографию.

Пять дней спустя, 29 декабря, полиция сообщила, что получила новые фотографии, на которых пропавшая девушка видна 24 декабря в 14:35 на Рижском автовокзале, откуда она поехала автобусом в направлении Илуксте. На изображениях видно, что девушка была с каким-то юношей.

Сегодня полиция сообщает, что девушка найдена живой и здоровой.