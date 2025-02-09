Железная дорога в Болдераю: начато сооружение контактной сети

В рамках проекта "Модернизация и развитие железнодорожной электрифицированной сети" планируется электрифицировать или перестроить железнодорожные линии на общем протяжении 100 км, постепенн расширить электрифицированную железнодорожную сеть, а также обеспечить замену технически устаревшей контактной сети на новую.

Цель проекта - улучшить государственную железнодорожную инфраструктуру общего пользования, не создающую выбросов, модернизировать электрифицированную железнодорожную сеть на участках Рига - Земитаны и Рига - Слока, развивать линию Засулаукс - Болдерая, чтобы способствовать изменению привычек у населения и уменьшить отрицательное влияние общественного транспорта на окружающую среду.

В рамках проекта предусмотрено следующее:

- выполнить перестройку контактной сети и подсистем сигнализации на участке Рига-пассажирская - Земитаны (в т.ч. на остановочном пункте Браса);

- выполнить сооружение и перестройку контактной сети и подсистем сигнализации на участке Засулаукс - Болдерая;

- выполнить перестройку контактной сети и подсистем сигнализации на участке Иманта - Слока.

Срок реализации проекта - 2026 год.