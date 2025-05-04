«Это большая театральная постановка», — прокомментировал Зеленский предложенное Владимиром Путиным перемирие на три дня.

«Играть для того, чтобы на 9 мая у Путина было бы впечатление выхода из изоляции, чтобы всем лидерам, кто приедет на Кремлевскую площадь, было комфортно и безопасно, помогать Путину никто не будет», — добавил Зеленский (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Кроме того, Зеленский сказал, что Киев не может дать другим государствам гарантии безопасности, если их лидеры приедут в Москву на 80-летие Победы 9 мая. Он подчеркнул, что безопасность своих гостей должна обеспечивать Россия.

Владимир Путин 28 апреля объявил о приостановке боевых действий с ночи на 8 мая до ночи на 11 мая. В ответ Киев предложил прекратить огонь немедленно.