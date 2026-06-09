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Зашли в комнату и забыли зачем? Учёные объяснили, когда это нормально, а когда нет

Редакция PRESS 9 июня, 2026 17:34

Азбука здоровья 0 комментариев

Поднялись по лестнице и вдруг не можете вспомнить, зачем вообще сюда пришли?

Или пытаетесь представить знакомого человека, но его имя словно исчезло из памяти именно в тот момент, когда оно особенно нужно?

Такие ситуации могут пугать. Особенно если возраст уже давно не студенческий.

Но учёные говорят: в большинстве случаев это совершенно нормальная часть старения.

По словам исследователей, память начинает постепенно меняться ещё в среднем возрасте. Особенно это касается так называемой эпизодической памяти — способности запоминать события, места, даты и различные детали повседневной жизни.

С возрастом связи между различными участками мозга становятся менее эффективными, а некоторые структуры, отвечающие за формирование новых воспоминаний, постепенно уменьшаются. В результате мозгу требуется больше времени, чтобы сохранить информацию или извлечь её из памяти.

Однако специалисты подчёркивают: забытый повод подняться на второй этаж ещё не означает серьёзных проблем.

Во многих случаях дело вовсе не в памяти.

Если человек был отвлечён, устал, переживал стресс или одновременно думал о нескольких вещах, мозг мог просто не зафиксировать информацию должным образом. А то, что не было сохранено, потом невозможно и вспомнить.

Исследователи отмечают, что случайные провалы памяти сами по себе считаются обычным явлением. Особенно если человек позже всё-таки вспоминает нужную информацию или продолжает нормально справляться с повседневными делами.

Насторожиться стоит в другом случае: если забывчивость начинает серьёзно мешать жизни, человек регулярно теряется в знакомых местах, не узнаёт близких людей или не может выполнять привычные действия.

Для большинства же людей ситуация выглядит гораздо прозаичнее.

Иногда ключи оказываются не там, где их оставили. Иногда имя знакомого вспоминается через десять минут. Иногда приходится возвращаться в комнату второй раз, чтобы наконец понять, зачем туда шёл.

И, как ни странно, это может быть вполне нормальной работой стареющего мозга.

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