Сейчас участок ливневой канализации в месте загрязнения перекрыт, чтобы предотвратить дальнейшее попадание вредных веществ в реку. Для полного устранения последствий необходимо очистить канализационную сеть на участке от источника загрязнения до Дриксы.
Источник утечки уже установлен. Самоуправление ведет переговоры с владельцем территории о возмещении расходов и добивается того, чтобы все затраты понесла ответственная сторона.
Ранее Государственная служба окружающей среды после жалобы жителей обнаружила в Дриксе характерную для нефтепродуктов пленку. Загрязнение поступало из двух выпусков ливневой канализации.
Площадь загрязненного участка составила около 50 квадратных метров. Чтобы ограничить распространение нефтепродуктов и собрать их с поверхности воды, совместно со спасателями были установлены абсорбирующие боны.
Специалисты также отобрали пробы воды для лабораторного анализа. Возможный источник загрязнения удалось определить по схемам городской ливневой канализации.
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