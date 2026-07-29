Источник утечки уже установлен. Самоуправление ведет переговоры с владельцем территории о возмещении расходов и добивается того, чтобы все затраты понесла ответственная сторона.

Ранее Государственная служба окружающей среды после жалобы жителей обнаружила в Дриксе характерную для нефтепродуктов пленку. Загрязнение поступало из двух выпусков ливневой канализации.