Сам аэропорт продолжает работать. За его пределами ситуация меняется с каждым часом.
Огромный лесной пожар приблизился к Бордо примерно на 15 километров. Сильный ветер постоянно меняет направление пламени, поэтому власти называют его движение непредсказуемым. Из ближайших населённых пунктов людей вывозят, пожарные пытаются не допустить огонь к городу.
Europe is burning. France + Spain: 250,000+ people evacuated this weekend alone. France: 98,000 hectares destroyed, a new national record. Worst wildfire crisis in the country’s history.
Even the Tour de France had to cut its final stage. When wildfires cancel the Tour de… pic.twitter.com/DOXFbJj8bZ
— France Safety Travel (@francesafetytra) July 26, 2026
Власти Бордо уже просчитывают разные сценарии, включая самый тяжёлый. Приказа покинуть весь город пока нет, но огонь движется в сторону городской черты.
Во Франции свои дома были вынуждены оставить более 220 тысяч человек. Особенно сильно пострадал популярный среди туристов полуостров Кап-Ферре. Огонь уничтожил десятки тысяч гектаров леса, сотни зданий повреждены или разрушены, десятки пожарных получили травмы.
Но по другую сторону Пиренеев происходит не менее страшное.
Испания одновременно борется с несколькими крупными пожарами. В провинции Авила выгорело более 50 тысяч гектаров. Этот пожар уже называют крупнейшим в современной истории страны. Пламя охватило районы возле Мадрида, Валенсии и Кастельона.
Более 75 тысяч жителей Испании эвакуировали, ещё около 30 тысяч получили приказ не выходить из домов. Один человек погиб, десятки людей пострадали.
Из-за масштабов бедствия в стране объявили чрезвычайный режим. Испанским пожарным помогают самолёты и спасатели из других европейских государств, однако жара и ветер продолжают раздувать новые очаги.
Всего за одну неделю пожары заставили более 300 тысяч европейцев бросить дома, гостиницы и курорты. Самолёты над Бордо пока продолжают взлетать — внизу к городу медленно приближается огонь.
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