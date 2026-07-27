Во Франции свои дома были вынуждены оставить более 220 тысяч человек. Особенно сильно пострадал популярный среди туристов полуостров Кап-Ферре. Огонь уничтожил десятки тысяч гектаров леса, сотни зданий повреждены или разрушены, десятки пожарных получили травмы.

Но по другую сторону Пиренеев происходит не менее страшное.

Испания одновременно борется с несколькими крупными пожарами. В провинции Авила выгорело более 50 тысяч гектаров. Этот пожар уже называют крупнейшим в современной истории страны. Пламя охватило районы возле Мадрида, Валенсии и Кастельона.