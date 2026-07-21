Видео, быстро распространившееся в социальных сетях, вызвало бурную дискуссию о целесообразности проведения крупных мероприятий на спортивных объектах. Аккаунт латвийских футбольных болельщиков LV_Futbols написал: «На долгое время можно попрощаться со стадионом «Даугава» в Лиепае. После концерта Prāta vētra поле просто уничтожено».
На кадрах видно, что зеленый газон полностью скрыт под слоем грязи. По мнению футбольных болельщиков, стадион, который является домашней ареной ФК «Лиепая» и других команд, долгое время не сможет принимать матчи.
«В Высшей лиге две из десяти команд представляют Лиепаю. Теперь домашние матчи им придется проводить в другом городе — даже в Слоке, которая находится совсем в другом конце страны. Там же пройдет и международный матч «Лиепаи» против венской «Аустрии». У меня сердце болит, а не желание привлечь внимание», — написал один из болельщиков.
Многие пользователи придерживаются такого же мнения. Один из комментаторов спрашивает: «У меня вопрос. В Валмиере для концертов этой группы всегда находят какое-нибудь поле, где можно поставить сцену и топтать траву. Все довольны. Неужели в Лиепае не нашлось ни одного поля, что пришлось портить ухоженный газон?»
Другой с иронией замечает: «О нет — где теперь будут тренироваться худшие команды Европы…»
Однако есть и противоположная точка зрения. Некоторые считают, что проблему преувеличивают и последствия будут устранены.
«Совершенно очевидно, что руководство Brainstorm все приведет в порядок и оплатит восстановление. Этот пост — просто попытка привлечь внимание», — написал один из пользователей.
Как сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Лиепайского самоуправления Даце Фрейденфельде, Лиепайский олимпийский центр рассчитывает полностью восстановить газон стадиона «Даугава» в течение нескольких недель.
По ее словам, организаторы концерта Prāta vētra заранее предусмотрели такой риск и застраховали возможные повреждения газона. Сейчас совместно со страховой компанией проводится оценка ущерба, после которой станет известна окончательная сумма.
Лиепайский олимпийский центр уже начал восстановительные работы. В ближайшие дни планируется привести поле в порядок внешне, однако для полного восстановления газона и его безопасного использования в спортивных соревнованиях потребуется еще несколько недель.
Фрейденфельде отметила, что при организации крупных культурных мероприятий подобные риски оцениваются заранее. Поскольку организаторы застраховали возможный ущерб, расходы на восстановление будут покрыты после оценки страховщиков, а стадион как можно скорее вновь станет доступен спортсменам.
Стадион «Даугава» вмещает около 4000 зрителей и соответствует международным требованиям для проведения футбольных матчей. Он является основной домашней ареной футбольного клуба «Лиепая», который вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА и уже в конце месяца должен встретиться с венской «Аустрией».
Официальных комментариев о масштабах ущерба и сроках восстановления от администрации стадиона и городских властей пока не поступало.
В прошлом подобные концерты на стадионе «Даугава» уже приводили к замене газона, однако одновременно приносили Лиепае значительную экономическую выгоду — тысячи гостей, полную загрузку гостиниц и престиж проведения масштабного культурного события.
Prāta vētra — одна из самых популярных латвийских групп, чьи концерты собирают десятки тысяч зрителей и нередко становятся настоящим городским праздником. Однако этот случай вновь поставил вопрос о том, как найти баланс между проведением крупных культурных мероприятий и сохранением спортивной инфраструктуры. Стоит ли искать для масштабных концертов альтернативные площадки или футбольные стадионы следует лучше защищать для подобных мероприятий?
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.