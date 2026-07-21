«В Высшей лиге две из десяти команд представляют Лиепаю. Теперь домашние матчи им придется проводить в другом городе — даже в Слоке, которая находится совсем в другом конце страны. Там же пройдет и международный матч «Лиепаи» против венской «Аустрии». У меня сердце болит, а не желание привлечь внимание», — написал один из болельщиков.

Многие пользователи придерживаются такого же мнения. Один из комментаторов спрашивает: «У меня вопрос. В Валмиере для концертов этой группы всегда находят какое-нибудь поле, где можно поставить сцену и топтать траву. Все довольны. Неужели в Лиепае не нашлось ни одного поля, что пришлось портить ухоженный газон?»

Другой с иронией замечает: «О нет — где теперь будут тренироваться худшие команды Европы…»