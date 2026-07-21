Он сообщил, что интенсивный дождь в понедельник нанес ущерб многим участкам государственных и муниципальных дорог. ГАО «Latvijas valsts ceļi» (LVC) закрыло те участки дорог, где движение транспорта невозможно из-за размывов, а также установило предупреждающие знаки.

Глава самоуправления призывает жителей соблюдать ограждающие предупреждающие знаки, чтобы не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих в местах, опасных из-за размывов.

«Кроме того, в ближайшие 48 часов прогнозируется дождь, который может еще больше усугубить ситуацию», — добавил Берзиньш.