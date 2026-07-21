Мальчик выпал со стороны проспекта Виестура, где под окнами растут кусты. По словам местных жителей, происшествие заметили не сразу, однако вскоре стало известно, в какой семье произошла трагедия.
«Он жив. И это самое главное. Хорошо, что он упал на траву. С той стороны у нас газон. Если бы это был асфальт, все могло закончиться гораздо хуже. Мне сказали, что у него сотрясение мозга», — рассказал один из соседей.
Жители дома говорят, что в квартире живут двое мальчиков, однако их редко кто видел.
«Семья, к сожалению, неблагополучная. По-моему, отец злоупотребляет алкоголем. Я часто слышу, как он ругается. В семье двое детей, и, как мне рассказывали, один из них — ребенок с аутизмом. Как он выпал из окна, я не знаю», — сказала местная жительница.
По словам соседей, в квартире до сих пор установлены старые окна, которые нельзя открыть в режиме проветривания. Они распахиваются полностью, поэтому ребенку достаточно было забраться на что-либо рядом с окном, чтобы потерять равновесие и выпасть.
«Меня это не удивляет. Дети никогда не выходят на улицу. Вообще никогда. Мать говорит, что оба ребенка с аутизмом. Но если ребенка совсем не выпускать из дома, то даже здоровый ребенок будет отставать в развитии. Представьте, если бы его держали в клетке», — заявил один из соседей.
В Государственной полиции сообщили, что по факту происшествия возбужден уголовный процесс по главе о преступлениях против здоровья человека. При этом на данный момент ничто не указывает на применение насилия.
По информации полиции, в момент происшествия дома находилась мать с двумя детьми. Пока она присматривала за одним сыном, второй выпал из окна. После оказания медицинской помощи мальчик уже вернулся домой.
Информация о случившемся также передана в сиротский суд для оценки ситуации.
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