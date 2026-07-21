«Семья, к сожалению, неблагополучная. По-моему, отец злоупотребляет алкоголем. Я часто слышу, как он ругается. В семье двое детей, и, как мне рассказывали, один из них — ребенок с аутизмом. Как он выпал из окна, я не знаю», — сказала местная жительница.

По словам соседей, в квартире до сих пор установлены старые окна, которые нельзя открыть в режиме проветривания. Они распахиваются полностью, поэтому ребенку достаточно было забраться на что-либо рядом с окном, чтобы потерять равновесие и выпасть.

«Меня это не удивляет. Дети никогда не выходят на улицу. Вообще никогда. Мать говорит, что оба ребенка с аутизмом. Но если ребенка совсем не выпускать из дома, то даже здоровый ребенок будет отставать в развитии. Представьте, если бы его держали в клетке», — заявил один из соседей.