Вы знаете, что такое мюзикл?

Недавно театр мюзикла из Таллина «Musical Theatre SLL» под руководством Алёны Мейдра отметил своё 15-летие, и теперь готовит для вас по-настоящему праздничное событие. В честь Нового года театр привезет в Ригу грандиозную премьеру мюзикла «Белоснежка и семь гномов» — настоящее сказочное представление, которое подарит атмосферу зимнего волшебства всей семье. Театр специализируется на мюзиклах, поэтому каждый актёр не только талантлив в своём деле, но и умеет петь, танцевать и создавать настоящую магию на сцене. Вас ждут яркие костюмы, сияющие декорации и потрясающие спецэффекты, которые перенесут вас в фантастический мир, где мечты сбываются, а добро побеждает зло. Красота и искренность Белоснежки не оставят равнодушным никого — её образ покорит сердца зрителей, а нежный поцелуй принца разбудит её от чар, именно как в настоящей сказке под Новый год!

Перед началом представления детей ожидает праздничная встреча с Дедом Морозом! В фойе развернется настоящий новогодний хоровод, а придворные дамы будут угощать всех сладостями. Окунитесь в атмосферу праздника, почувствуйте запах хвои, услышите звон рождественских колокольчиков и погрузитесь в волшебную сказку, которую ваши дети запомнят надолго! Затем все, в праздничном настроении, пройдут в зал, чтобы насладиться удивительной сказкой на сцене. Вдохновляющая музыка, великолепные костюмы и волшебство спецэффектов создадут незабываемую новогоднюю атмосферу. Это представление — настоящий подарок для тех, кто хочет провести праздничные дни в кругу семьи, окруженный чудесами и новогодним настроением.

25 декабря, в 12.00 и 15.00. VEF Kultūras pils

Рождественская сказка - мюзикл

БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ

Дети до 3 лет могут бесплатно пройти на представление со взрослым, не занимая отдельного места. Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут с антрактом.

Спектакль будет на русском языке. Билеты от 12 до 36 евро на сайте www.bilesuparadize.lv.

Подарите своим детям настоящую новогоднюю сказку!