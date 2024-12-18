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Вы знаете, что такое мюзикл?

Редакция PRESS 18 декабря, 2024 13:12

История и культура 0 комментариев

Это волшебный мир, где актеры не только играют свои роли, но еще танцуют, поют и дарят настоящие эмоции!

Недавно театр мюзикла из Таллина «Musical Theatre SLL» под руководством Алёны Мейдра отметил своё 15-летие, и теперь готовит для вас по-настоящему праздничное событие. В честь Нового года театр привезет в Ригу грандиозную премьеру мюзикла «Белоснежка и семь гномов» — настоящее сказочное представление, которое подарит атмосферу зимнего волшебства всей семье. Театр специализируется на мюзиклах, поэтому каждый актёр не только талантлив в своём деле, но и умеет петь, танцевать и создавать настоящую магию на сцене. Вас ждут яркие костюмы, сияющие декорации и потрясающие спецэффекты, которые перенесут вас в фантастический мир, где мечты сбываются, а добро побеждает зло. Красота и искренность Белоснежки не оставят равнодушным никого — её образ покорит сердца зрителей, а нежный поцелуй принца разбудит её от чар, именно как в настоящей сказке под Новый год!

Перед началом представления детей ожидает праздничная встреча с Дедом Морозом! В фойе развернется настоящий новогодний хоровод, а придворные дамы будут угощать всех сладостями. Окунитесь в атмосферу праздника, почувствуйте запах хвои, услышите звон рождественских колокольчиков и погрузитесь в волшебную сказку, которую ваши дети запомнят надолго! Затем все, в праздничном настроении, пройдут в зал, чтобы насладиться удивительной сказкой на сцене. Вдохновляющая музыка, великолепные костюмы и волшебство спецэффектов создадут незабываемую новогоднюю атмосферу. Это представление — настоящий подарок для тех, кто хочет провести праздничные дни в кругу семьи, окруженный чудесами и новогодним настроением.

25 декабря, в 12.00 и 15.00. VEF Kultūras pils

Рождественская сказка - мюзикл

БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ

Дети до 3 лет могут бесплатно пройти на представление со взрослым, не занимая отдельного места. Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут с антрактом.

Спектакль будет на русском языке. Билеты от 12 до 36 евро на сайте www.bilesuparadize.lv.

Подарите своим детям настоящую новогоднюю сказку!

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Соседи зовут на Рождество: интересный маршрут

Для настроения 18:16

Для настроения 0 комментариев

В этом году в поисках праздничного волшебства в Пакруойскую усадьбу снова съезжаются тысячи гостей из Литвы, Латвии и других стран. Здесь каждые выходные и каждый день в праздничный период с 20 декабря по 5 января крупнейший зимний фестиваль в Прибалтике «Свадьба снеговиков» освещает огромную территорию усадьбы площадью 15 гектаров. Правда, среди множества световых скульптур и современных технологических решений нет недостатка и в аутентичных развлечениях, напоминающих посетителям усадьбы о том, что ожидание Рождества – поистине волшебное время.

В этом году в поисках праздничного волшебства в Пакруойскую усадьбу снова съезжаются тысячи гостей из Литвы, Латвии и других стран. Здесь каждые выходные и каждый день в праздничный период с 20 декабря по 5 января крупнейший зимний фестиваль в Прибалтике «Свадьба снеговиков» освещает огромную территорию усадьбы площадью 15 гектаров. Правда, среди множества световых скульптур и современных технологических решений нет недостатка и в аутентичных развлечениях, напоминающих посетителям усадьбы о том, что ожидание Рождества – поистине волшебное время.

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Качельки за 150 490 евро: это уже тенденция! Депутат Рижской думы призывает созвать комиссию по борьбе с коррупцией

Новости Латвии 18:03

Новости Латвии 0 комментариев

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

"Пришёл ответ по детским качелям на улице Ропажу. Это творение стоило городу 150 490 евро с PVN. То есть даже больше, чем прозвучало в социальных сетях, - пишет депутат Рижской думы Константин Чекушин.

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Цена на арабику побила абсолютный рекорд: что происходит и хватит ли нам кофе?

Важно 17:57

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Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

Биржевые цены на самый популярный сорт кофе, арабику, достигли исторического максимума — в первую очередь из-за засухи и дождей в Бразилии. Потребители ощутят рост цен в начале 2025 года. Почему кофе дорожает и ожидает ли нас дефицит кофе?

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Отец Яниса Тиммы винит певицу Седокову в его гибели

Выбор редакции 17:46

Выбор редакции 0 комментариев

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

Отец Яниса Тиммы — тренер Райтис Тимма считает, что сын мог покончить с собой из-за экс-жены Анны Седоковой. Кроме того, мужчина также заявил, что именно из-за звезды между ними произошел разлад.

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Не только депутатам и министрам: кому ещё повышают зарплаты в Латвии с 1 января?

Важно 17:35

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Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

Правительство во вторник утвердило повышение с 1 января будущего года зарплат сотрудников органов внутренних дел и Управления мест заключения (УМЗ), а также введение доплат в размере 300 евро до уплаты налогов.

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Россияне ополчились на Седокову из-за смерти Яниса Тиммы: СМИ

Важно 17:26

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Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

Вчера, 17 декабря, не стало Яниса Тиммы. По предварительной версии, баскетболист покончил с собой. Узнав об этом, публика тут же начала винить во всем его бывшую супругу Анну Седокову.

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Забили Bolt? Сеть такси ответила Байбе Браже на её возмущения по поводу русского водителя

Важно 17:15

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Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

Вчера мы писали о том, что министр иностранных дел Байба Браже пожаловалась на водителя такси Bolt, который заговорил с нею на русском языке.

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