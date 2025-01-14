Возможно создание транспортного коридора от Балтийского до Черного моря: Миериня

Сейчас у стран Балтии три комиссарских должности в Еврокомиссии, а значит, у Латвии сильное влияние в Европе и возможность защищать интересы Украины, отметила глава парламента. Миериня подтвердила, что за любым столом политических дискуссий Латвия будет отстаивать свои интересы и интересы украинского народа. В рамках встречи также обсуждался 16-й пакет санкций против России.

Спикер Сейма отметила, что Украина хочет избавиться от влияния российского транзита, в том числе построив рельсовые пути стандартной для Европы ширины. Это возможно при сотрудничестве на уровне европейских стран, так как Балтия реализует проект "Rail Baltica", благодаря которому возможно создание Балтийско-Черноморского транспортного коридора, что важно не только с экономической и военной точки зрения, но и с политической на уровне всего Евросоюза.

Председатель Верховной рады Украины Стефанчук выразил благодарность за поддержку Латвией Украины - финансовую, политическую и военную. Стефанчук подчеркнул, что большую роль играет позиция Латвии за интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО. При этом Стефанчук отметил, что необходимо подумать о сохранении связи детей украинских беженцев в Латвии с Украиной и сохранении украинского языка.

Как сообщалось, спикер Сейма прибыла с визитом в Киев. Публикация в официальном издании "Latvijas Vēstnesis" свидетельствует о том, что во время отсутствии Миерини ее заместителем назначена Занда Калниня-Лукашевица.

Из-за командировки президента Эдгара Ринкевича и одновременного отсутствия Миерини с 19:30 понедельника до 14 января обязанности президента исполняет Калниня-Лукашевица.