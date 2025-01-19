Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере прогнозирует, что в 2030 году прирост может составить около 18 центов на литр.

Однако экс-министр сообщения Янис Витенбергс дает еще более мрачный прогноз:

"Реально будет даже +30 центов на литр. Цену будут наращивать постепенно, чтобы люди привыкли. Значительный скачок цен еще раньше вызовут:

- сокращение выбросов SEG (парниковых газов - Прим. ред.) в транспорте (изменения TEL),

- внедрение ETS (системы торговли квотами выбросов - Прим. ред.),

- рост акциза,

- затраты на резервы топлива.

Подобно airBaltic, по этому вопросу Каспарс Бришкенс тоже находится вне зоны доступа. Этот рост ощутит каждый, особенно тяжело это коснется пассажирских и грузовых перевозчиков. Систему ETS вряд ли возможно отложить. Но другие причины подорожания созданы нами самими и не рассматривались в целом. Каждое министерство приходит со своей надобностью - Минфин повышает акциз, Минэкономики увеличивает резервы, Минклимата - выбросы. Из-за этого и самая большая беда - мы бежим с флагом впереди всех".

Особого сочувствия и понимания его пост, однако, не вызвал:

- Когда рушился СССР, были люди, которые с пафосом толкали идеологию и рассказывали про пятилетние планы. Здесь то же самое - в США победил Трамп, дуют ветры перемен, Германия идет к банкротству вместе со всем ЕС, а эти рассказывают про закон о климате! Жалкие клоуны!

- А что вы как депутат Сейма сделали или планируете делать, чтобы устранить нарушения качества воздуха в Риге, длящиеся уже 20 лет и существенно вредящие здоровью многих жителей Латвии?

- Борись, призывай к протестам и так далее.

- Зная, что мы все когда-нибудь умрем, нам предлагают отпилить ногу - "пусть привыкают".

- Нет, ну прекрасно. Как еще можно уничтожить Латвию и латышей? Сдвинем головы вместе и активно подумаем... Какой у нас срок? Если не успеем, может быть, надо начинать стрелять.

- Я не понимаю, что ты делаешь в Сейме? Отсиживаешь свою зарплату?

- Я не знаю, что такое SEG и ETS, но знаю - будет жопа, как в сказке.