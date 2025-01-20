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В суд передано второе дело против таксиста Сидорова за шпионаж в пользу России

© LETA 20 января, 2025 11:27

Новости Латвии 0 комментариев

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело о шпионаже в пользу России против двух лиц, в том числе таксиста Сергея Сидорова.

Первое заседание суда состоится 28 января.

Сидоров и Светлана Николаева обвиняются в сборе не подлежащей разглашению информации в пользу России. Николаева является матерью Александра Дубяго, который 10 мая 2022 года прошел с российским флагом перед памятником в парке Узварас в Пардаугаве. За эти действия против Дубяго было возбуждено уголовное дело, и он провел некоторое время в тюрьме, но позже Служба государственной безопасности (СГБ) закрыла дело.

Прокуратура не дала более подробных комментариев о предъявленном обвинении, но известно, что СГБ возбудила уголовное дело против этих лиц 2 мая 2024 года.

В рамках уголовного процесса СГБ провела уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах в Риге и ее окрестностях.

Согласно полученной в ходе расследования информации, обвиняемые незаконно собирали и передавали в Россию неразглашаемую информацию о других подозреваемых в шпионаже лицах в Латвии, которые заключены под стражу.

Как сообщалось, в октябре прошлого года Рижский городской суд признал Сидорова виновным в шпионаже в пользу России по другому делу, приговорив его к семи годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора.

Первоначально Сидоров был помещен под арест, но впоследствии суд отменил эту меру пресечения, пока Сидоров и Николаева не были задержаны СГБ.

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