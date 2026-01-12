В США перевернули правила питания: жир снова можно, а «полезные» масла под вопросом

Новый подход формулируется просто — есть настоящую еду. В центре рациона теперь минимально обработанные продукты: овощи, фрукты, цельные злаки, яйца, мясо, рыба, молочные продукты. Чем короче список ингредиентов и чем меньше «индустрии» в тарелке, тем лучше.

Самый неожиданный разворот — отношение к жирам. Натуральные жиры больше не объявляются врагами по умолчанию. Сливочное масло, животные жиры и яйца допускаются в небольших количествах как часть обычной еды. Условные 5–10 граммов масла — это уже не «преступление против здоровья», а нормальный элемент рациона.

Зато под особое внимание попали так называемые индустриальные масла — те самые рафинированные растительные жиры, которые массово используются в фастфуде, сетевых ресторанах и общепите. Подсолнечное, соевое, кукурузное, рапсовое — особенно в формате жарки, фритюра и повторного нагрева. Их не запрещают напрямую, но ясно дают понять: именно они сегодня считаются одним из самых слабых мест современной еды.

И здесь появляется неудобная правда про HoReCa. Эти масла используют не потому, что они полезные, а потому что они дешёвые, нейтральные по вкусу и выдерживают массовую эксплуатацию. Для кухни — удобно. Для организма — всё чаще под вопросом.

На этом фоне натуральные жиры выглядят уже не так пугающе. Логика рекомендаций проста и довольно приземлённа: немного настоящего продукта лучше, чем много высокообработанного. Не «возвращаемся к салу без тормозов», а перестаём делать вид, что обезжиренный соус с длинным составом — это забота о здоровье.

Отдельный жёсткий сигнал — в сторону сахара. Добавленный сахар практически исключают из понятия «здоровое питание», особенно для детей. Его больше не пытаются «вписать» в баланс — его предлагают просто сократить до минимума.

Изменилась и общая логика питания. Углеводы и зерновые больше не стоят во главе стола, а белок и цельные продукты выходят на первый план. Не потому, что это модно, а потому что они дольше насыщают и меньше раскачивают организм.

Важно и то, что эти рекомендации — не абстрактный совет. По ним кормят в школах, больницах, социальных программах. А значит, новый подход может повлиять на питание миллионов людей.

Если упростить до одной фразы, США фактически признали:

проблема была не в масле и яйцах — проблема была в индустриальной еде, которую слишком долго называли «здоровой».