В США перевернули правила питания: жир снова можно, а «полезные» масла под вопросом

Редакция PRESS 12 января, 2026 16:38

Азбука здоровья 0 комментариев

В США вышли новые федеральные рекомендации по питанию — и они звучат так, будто кто-то наконец выдохнул и сказал вслух то, о чём давно шептались. Обезжиренная еда, страх перед маслом и бесконечный подсчёт калорий больше не считаются золотым стандартом. Власти фактически признали: прежняя модель не сработала.

Новый подход формулируется просто — есть настоящую еду. В центре рациона теперь минимально обработанные продукты: овощи, фрукты, цельные злаки, яйца, мясо, рыба, молочные продукты. Чем короче список ингредиентов и чем меньше «индустрии» в тарелке, тем лучше.

Самый неожиданный разворот — отношение к жирам. Натуральные жиры больше не объявляются врагами по умолчанию. Сливочное масло, животные жиры и яйца допускаются в небольших количествах как часть обычной еды. Условные 5–10 граммов масла — это уже не «преступление против здоровья», а нормальный элемент рациона.

Зато под особое внимание попали так называемые индустриальные масла — те самые рафинированные растительные жиры, которые массово используются в фастфуде, сетевых ресторанах и общепите. Подсолнечное, соевое, кукурузное, рапсовое — особенно в формате жарки, фритюра и повторного нагрева. Их не запрещают напрямую, но ясно дают понять: именно они сегодня считаются одним из самых слабых мест современной еды.

И здесь появляется неудобная правда про HoReCa. Эти масла используют не потому, что они полезные, а потому что они дешёвые, нейтральные по вкусу и выдерживают массовую эксплуатацию. Для кухни — удобно. Для организма — всё чаще под вопросом.

На этом фоне натуральные жиры выглядят уже не так пугающе. Логика рекомендаций проста и довольно приземлённа: немного настоящего продукта лучше, чем много высокообработанного. Не «возвращаемся к салу без тормозов», а перестаём делать вид, что обезжиренный соус с длинным составом — это забота о здоровье.

Отдельный жёсткий сигнал — в сторону сахара. Добавленный сахар практически исключают из понятия «здоровое питание», особенно для детей. Его больше не пытаются «вписать» в баланс — его предлагают просто сократить до минимума.

Изменилась и общая логика питания. Углеводы и зерновые больше не стоят во главе стола, а белок и цельные продукты выходят на первый план. Не потому, что это модно, а потому что они дольше насыщают и меньше раскачивают организм.

Важно и то, что эти рекомендации — не абстрактный совет. По ним кормят в школах, больницах, социальных программах. А значит, новый подход может повлиять на питание миллионов людей.

Если упростить до одной фразы, США фактически признали:
проблема была не в масле и яйцах — проблема была в индустриальной еде, которую слишком долго называли «здоровой». 

Главные новости

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса
Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов
Если выиграет Ланга — будет прецедент: Абола тоже идёт в суд против главы дерусификаторов (1)

Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь
Мороз до -25 градусов! Латвии предстоит пережить очень холодную ночь

Постит голыми реальных людей: Европа возмущена идеей Маска раздевать знаменитостей через Grok

0 комментариев

Британский регулятор Ofcom начал расследование в отношении соцсетевой платформы X Илона Маска из-за сексуализированных изображений, которые создаются с использованием ее ИИ-инструмента Grok.

Как поднять экономику Латвии без толп мигрантов? Сделать её громадным домом престарелых! Рецепт Херманиса

«Латвия может выйти из «спирали смерти» (демографическая катастрофа плюс экономическая несостоятельность), только благодаря смелому и радикальному проекту, который начнет приносить деньги извне и обеспечит работой своих граждан, - пишет режиссер Алвис Херманис на портале Pietiek.com.

«Заплатите штраф»: абсурд, в котором оказались жертвы с улицы Баускас

К концу рабочего дня пятницы в Рижский социальный департамент поступило 68 заявлений от жителей дома № 15 на улице Баускас, при этом кризисное пособие было выплачено 61 домохозяйству, сообщили агентству LETA в городской самоуправе. Общая сумма выплаченных средств достигла 67 860 евро, помощь в целом получили 104 человека.

Игорь Крутой не побоялся поздравить Раймонда Паулса с юбилеем в запрещённой в России соцсети

12 января свой день рождения отмечает маэстро Раймонд Паулс. Среди многочисленных поздравителей есть и композитор Игорь Крутой, который публично поздравил Паулса в Инстаграме, подчеркнув его огромный репертуар песен и пожелав ему здоровья и радости, пишет "Неаткарига".

Мы такого уже не помним: депутат сравнила латвийские цены с испанскими

Блогер и депутат Сейма Майя Арманева (Латвия на первом месте) на своей странице в Facebook показала цены на бытовую химию в Испании и сравнила их с латвийскими.

Дети от ИИ? Первые младенцы от ИИ-ЭКО уже родились!

То, что ещё недавно звучало как фантастика, становится медицинской реальностью. В мире начали рождаться первые дети, зачатые с помощью ЭКО, где ключевые решения принимал искусственный интеллект. Врачи называют это поворотным моментом для репродуктивной медицины — и надеются, что ИИ сделает путь к беременности проще, дешевле и успешнее.

Девять ударов ножом: в Великобритании осужден гражданин Латвии

22-летний латвиец, который девять раз ударил ножом незнакомого мужчину, защищавшего свою девушку после того, как ей плюнули в лицо, приговорен к лишению свободы.

