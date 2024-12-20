В Риге водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

По предварительным данным, пока неустановленный водитель, управляя автомобилем "Volkswagen" на улице Прушу, сбил пешехода, который скончался на месте происшествия.

Водитель автомобиля покинул место происшествия.

Государственная полиция продолжает расследование обстоятельств аварии.

Еще 16 человек пострадали вчера в ДТП, а всего за минувшие сутки в стране зарегистрировано 182 дорожно-транспортных происшествия.

Оформлено 399 протоколов о нарушениях правил дорожного движения, в

в том числе 142 - за превышение скорости и два - за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения возбуждено три административных и шесть уголовных дел, за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения - одно уголовное дело.

