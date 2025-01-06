В Риге до сих пор продолжается метеорологическая осень

Метеорологическая зима наступает, когда средняя температура воздуха пять дней подряд держится ниже нуля. На метеостанции в центре Риги этот критерий еще не достигнут. 6 января стал четвертым днем подряд, когда среднесуточная температура здесь была ниже нуля, однако ожидается, что 7 января она вновь будет выше нуля.

В целом по стране метеорологическая зима началась 4 декабря.

Метеорологическая зима в столице так и не наступила в 2019-2020 годах, когда в течение пяти месяцев преобладала метеорологическая осень, за которой сразу же последовала метеорологическая весна.

После рекордно теплой зимы 2019-2020 годов синоптики ввели новый критерий для проведения границы между осенью и весной при отсутствии метеорологической зимы. Метеорологическая весна может наступить только после статистически самого холодного дня в году, которым, согласно текущей норме или среднему значению за 1991-2020 годы, является 6 февраля.

Согласно прогнозам погоды, в ближайшие недели в Латвии не ожидается устойчивых морозов - температура воздуха в основном будет около нуля градусов.