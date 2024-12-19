В конце недели небо прояснится, а столбик термометра не опустится ниже нуля: прогноз погоды

Ночью небо будет плотно закрыто облаками, временами пройдет дождь. Южный, юго-западный ветер будет достигать 18 метров в секунду в Курземе и на западе Видземе. Ночью будет относительно тепло, температура воздуха составит от +4 до +7 градусов.

Хотя температура не опустится ниже 0 градусов, некоторые дороги на востоке страны останутся скользкими, в основном из-за налипшего снега.

В Риге в течение ночи будет облачно, временами пройдет дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в столице ночью достигнет +6 градусов.

В пятницу временами ожидается дождь, который во второй половине дня в некоторых районах может перейти в мокрый снег.Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер порывами до 19 метров в секунду. Температура воздуха ожидается в диапазоне от +4 до +7 градусов.

В столице пятница будет облачной, с прояснениями. Временами будет идти дождь. Ветер западный, юго-западный, порывами до 7 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +5 градусов.