В Кекаве грузовик сбил человека и пострадал еще один пешеход

В Берзменте Кекавской волости на автодороге Саласпилс-Бабите водитель грузового автомобиля "Scania" наехал на двух пешеходов. В результате ДТП погиб пешеход и пострадала женщина-пешеход, которая с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 117 ДТП, в которых пострадали восемь человек.

Всего в сфере дорожного движения вынесено 415 постановлений об административных правонарушениях, в том числе 185 в связи с превышением скорости.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных процесса и пять уголовных.

Кроме того, по факту управления транспортным средством под возможным воздействием наркотических веществ начат один уголовный процесс.