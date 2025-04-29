В Германии убита писательница, получившая известность благодаря романам о русских

Утром 22 апреля писательницу мёртвой обнаружил один из её сыновей — в плавучем доме, где она проживала. Личность предполагаемого убийцы пока не установлена, однако, по данным телеканала NDR, в поле зрения полиции попал один из близких родственников Фрёлих.

Александру Фрёлих называют одной из самых успешных немецких писательниц последних лет. После выхода в 2012 году романа «Моя русская свекровь и другие катастрофы», вошедшего в список бестселлеров по версии еженедельника Der Spiegel, в 2014 году было опубликовано продолжение — «Путешествия с русскими». В 2016 году вышел роман «Смерть неизбежна», а в 2019-м — «Скелеты в шкафу».

Помимо писательской деятельности Александра Фрёлих работала внештатным автором в немецких СМИ, в том числе Stern, Petra и Freundin. Свою журналистскую карьеру она начинала в Киеве, где занималась развитием женских журналов.