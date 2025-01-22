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Уничтожь сам: ученые научили организм бороться с раком самостоятельно

Редакция PRESS 22 января, 2025 10:30

Наука и технологии 0 комментариев

Учёные из Медицинского университета Гуанси в Наньнине (Китай) научили организм самостоятельно уничтожать раковые клетки. Результаты уникального исследования специалистов опубликованы в научном журнале Nature.

Суть метода заключается в том, чтобы замаскировать раковые клетки под клетки свиного органа. Организм начинает воспринимать опухоль как «врага», и иммунная система уничтожает новообразование. Для реализации этой идеи специалисты использовали вирус болезни Ньюкасла.

Технологию уже протестировали на пациентах с трудноизлечимыми формами рака: печени, лёгких, груди, яичников и других органов. В течение последующих двух лет у некоторых опухолей рост прекратился, а у других — заметно уменьшился.

Исследователи планируют запатентовать свой метод до конца текущего года.

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