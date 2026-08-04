Шестистраничное уведомление касается внутренней и внешней переписки ФИФА и предусматривает возможность последующего восстановления действий руководства организации. Само письмо еще не означает подачи иска, однако обычно такие требования направляют для сохранения доказательств перед возможным судебным процессом.

Предполагалось, что основными инвесторами FFE станут американский банк JP Morgan и инвестиционная структура Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа. По данным СМИ, Инфантино впоследствии мог возглавить новую компанию.