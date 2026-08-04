Как сообщает Süddeutsche Zeitung, юридическая фирма Dechert от имени УЕФА направила Инфантино письмо с требованием установить местонахождение и обеспечить сохранность всех документов и электронных данных, связанных с созданием FFE.
Шестистраничное уведомление касается внутренней и внешней переписки ФИФА и предусматривает возможность последующего восстановления действий руководства организации. Само письмо еще не означает подачи иска, однако обычно такие требования направляют для сохранения доказательств перед возможным судебным процессом.
Предполагалось, что основными инвесторами FFE станут американский банк JP Morgan и инвестиционная структура Джошуа Кушнера, брата зятя Дональда Трампа. По данным СМИ, Инфантино впоследствии мог возглавить новую компанию.
Аналогичные письма получили JP Morgan, группа Thrive Eternity Кушнера, а также консультанты Bann Ventures и Open Economics. В документах названы 17 сотрудников и связанных с проектом лиц, среди которых директор ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.
Письмо датировано 31 июля. Уже в ночь на 1 августа Инфантино отказался от планов создания FFE.
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