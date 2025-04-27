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Тепла пока не ждите: на следующей неделе будет дождливо и прохладно

© LETA 27 апреля, 2025 17:15

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Метеорологи сообщают, что в начале недели в Латвию начнет постепенно поступать теплая воздушная масса, поэтому днем воздух во многих местах снова прогреется до +10-15 градусов. По ночам температура воздуха в основном будет от +2 до +7 градусов, в отдельные ночи возможны заморозки.

В середине и второй половине недели потеплеет еще на пару градусов, но по мере постепенной смены одной воздушной массы другой ожидаются дожди и порывистый ветер.

В ночь на понедельник, 28 апреля, ожидается частично облачная погода, днем облаков станет больше. Антициклон отступит, на севере страны ожидается дождь, ночью местами также мокрый снег. Будет дуть юго-западный и южный ветер, от слабого до умеренного, при порывах - до 15 м/с.

Во многих местах в ночь на 28 апреля ожидаются заморозки до -3 градусов, в прибрежных районах минимальная температура воздуха достигнет от +1 до +6 градусов. Днем - от +8 до +13 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение недели погоду будет определять деятельность нескольких циклонов, так что ожидается преимущественно облачная погода, так как территорию страны пересекут несколько зон осадков. Впрочем, время от времени солнце все же будет показываться. Преобладающий ветер - западный, время от времени порывистый.

На большей части территории Латвии днем температура воздуха достигнет +10 градусов, местами - до +15 градусов, но по ночам все еще возможны заморозки.

На данный момент прогнозы свидетельствуют о том, что в конце недели при дождливой погоде станет еще чуть прохладнее.

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