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Страны Балтии просят у Европы ещё денег на Rail Baltica: сколько?

© LETA 29 января, 2025 16:58

Новости Латвии 0 комментариев

Совместное предприятие стран Балтии АО "RB Rail" подало заявку на финансирование проекта "Rail Baltica" из фонда соединения европейской инфраструктуры "Connecting Europe Facility" (CEF) в размере более 325 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в "RB Rail".

В рамках реализации проекта в Латвии заявка на финансирование подана для следующего этапа строительства южного участка "Rail Baltica" от границы с Литвой до Саласпилса, который предусматривает строительство 14,2-километровой железнодорожной насыпи. Дополнительно подана заявка на финансирование первого этапа технического проекта электрификации "Rail Baltica" от латвийско-литовской границы до Упеслеяс, а также мер по поддержке реализации проекта.

В среду на заседании комиссии Сейма по народному хозяйству министр сообщения Каспарс Бришкенс сообщил, что запрос Латвии на финансирование составляет около 160 млн евро. "Мы не можем просить больше, потому что в этот семилетний бюджетный период мы уже приблизились к максимальной сумме, на которую теоретически можем претендовать", - сказал министр.

В Литве работы будут сосредоточены на стратегических элементах, включая три сооружения на главной линии Каунасской развязки, разработку полного технического проекта электрификации от границы с Латвией до границы с Польшей, проектирование региональных станций. План также включает в себя приобретение земли участка от польской границы до Каунаса.

В Эстонии заявка охватывает строительство 10,1-километровой насыпи с двумя путями.

Как отметил председатель правления "RB Rail" Марко Кивила, конкуренция заявок на финансирование CEF очень высока, но "RB Rail" с оптимизмом ждет результатов, поскольку это финансирование имеет решающее значение для ускорения хода строительства "Rail Baltica" в Эстонии, Латвии и Литве.

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