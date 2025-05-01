США готовят санкции против РФ на случай срыва переговоров

По словам Грэма, такие меры могут быть введены в случае, если Владимир Путин откажется от переговоров о прекращении войны в Украине. Согласно документу, пишет Bloomberg, санкции будут включать повышение пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, на 500% со стороны Вашингтона. Кроме того, американским гражданам планируется запретить покупать российские государственные облигации.

"Я хочу, чтобы война закончилась путем переговоров, честно и справедливо. Я считаю, что Трамп - лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают мнение Сената, что основным злодеем мы считаем Россию", - цитируют Грэма журналисты. Сенатор добавил, что Владимир Путин "совершит огромную ошибку, если попытается манипулировать Трампом, поэтому этот законопроект - инструмент в арсенале президента Трампа".

"Действий", уточнил Линдси Грэм, со стороны Вашингтона стоит ожидать, "когда президент Трамп посчитает, что мы зашли в тупик". Он уточнил, что и в Палате представителей США есть достаточный уровень поддержки для принятия законопроекта. Поэтому Путин, считает он, в конечном итоге будет вынужден сделать выбор между переговорами об окончании войны с Трампом и "разрушением" российской экономики.

Ранее Линдси Грэм обещал России "ад из санкций" в случае отказа от прекращения огня

В середине марта Линдси Грэм уже говорил, что США могут ввести новые санкции против России, если она откажется от 30-дневного прекращения огня, о котором Вашингтон и Киев договорились в Саудовской Аравии. "Я очень воодушевлен, узнав, что Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии. <…> Я надеюсь, что Россия последует ее примеру. Если Россия откажется, нам следует устроить им ад из санкций", - написал он тогда.

В марте Грэм также утверждал, что возможные меры затронут не только Россию, "но будут включать санкции и пошлины для стран, покупающих российские товары, включая нефть, газ и уран".