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Срочно: причиной крушения азербайджанского лайнера стала российская ракета

Euronews 26 декабря, 2024 16:33

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Источник в правительстве Азербайджана рассказал Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах.

Данные предварительного расследование подтвердили, что российская ракета над Грозным стала причиной трагедии в Актау.

Азербайджанские правительственные источники эксклюзивно подтвердили Euronews в четверг, что российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском Актау в среду.

По словам источников в правительстве, ракета была выпущена по лайнеру, выполнявшему рейс из Грозного в Баку, во время активности беспилотников в небе над Грозным, и ее осколки поразили пассажиров и членов экипажа, взорвавшись рядом с самолетом в середине полета.

Правительственные источники заявили Euronews, что поврежденному самолету не разрешили приземлиться в российских аэропортах, несмотря на просьбы пилотов об экстренной посадке, и приказали лететь через Каспийское море в сторону Актау в Казахстане. Согласно полученным данным, системы GPS-навигации самолета были заглушены на всем пути полета над морем.

В среду секретарь Совбеза Чечни Хамзат Кадыров заявил, что средства ПВО сбили беспилотники в регионе, но не сообщил подробностей об этой операции и районе ликвидации БПЛА.

Очевидцы в Грозном сообщили по меньшей мере о четырех или пяти взрывах в районе базы 2-го спецполка МВД имени Ахмата Кадырова.

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