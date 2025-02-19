Спустя три года Павлютс извинился перед жителями за «тяжелые моменты» во время Covid-19

Как известно, выборы в 14-й Сейм оказались роковыми для политической силы «Развитие/За!», которая не смогла преодолеть 5%-ный избирательный барьер и осталась за пределами нового парламентского срока, поэтому тогдашний министр здравоохранения Даниэль Павлютс начал искать новую работу.

В программе «Aina Studija» одной из тем была потеря работы. В дискуссии принял участие и Даниэль Павлютс, отметив, что политика имеет свои правила и в некотором роде похожа на театр: политики находятся на сцене, а публика и аплодирует, и освистывает, реагируя на решения.

Он активно занимался политикой именно во время COVID-19. «Я прекрасно понимаю, какие решения мы принимали, что мы просили людей вытерпеть. Я хочу извиниться перед всеми, кто пострадал», — говорит Павлютс. Он приносит извинения всем жителям Латвии, для которых решения, принятые во время пандемии, стали причиной трудных моментов.

«Мы сделали то, что посчитали правильным», — добавляет Павлютс.

Он говорит, что хотя потеря работы не была для него внезапной, когда наступил последний рабочий день, его охватили самые разные чувства. Он провел несколько месяцев дома, а затем начал искать новую работу. Политикой он больше не занимается.