Спрос выше ожидаемого: правительство дает миллионы евро, чтобы латвийцы пересели на электроавто

Причина проста: спрос оказался намного выше ожидаемого. Уже подано более чем 4300 заявок, а поддержано свыше четырёх тысяч покупок. При этом средняя стоимость нового электромобиля составляет около 36,5 тысячи евро.

К тому же власти пересмотрели лимиты: теперь субсидии будут доступны для автомобилей базовой комплектации стоимостью до 45 тысяч евро, а для больших машин (от шести сидений) — до 60 тысяч. Министр климата Каспарс Мелнис отметил, что каждый третий участник программы — многодетная семья. Программа работает до конца этого года, но власти подчёркивают — если финансирование снова начнёт быстро заканчиваться, важно будет вовремя информировать людей, чтобы избежать недоразумений.

Как сообщал ранее LSM+, в первом квартале года был настолько стремительный рост сделок по покупке новых электро- и гибридных автомобилей, что уже закончились средства государственной поддержки.