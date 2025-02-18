Совершил настоящий подвиг! Мужчина спас пенсионерку, провалившуюся под лед Даугавы (Видео)

Как сообщается на странице «Слышно в Риге» в Facebook, в Кенгарагсе мужчина совершил настоящий подвиг, спасая пожилую женщину, оказавшуюся в ледяной воде.

Случай произошел вчера недалеко от места, где обычно кормят лебедей – примерно в 10–15 метрах от берега. Очевидец, увидев, что женщина тонет, не стал дожидаться прибытия спасателей. Он бросился на помощь, пробивая лед голыми руками и плывя к пострадавшей.

С огромными усилиями ему удалось вытащить женщину на берег. Сам герой оказался покрыт синяками, царапинами и кровоточащими ранами, но, выбравшись из воды, спокойно направился дальше, благодарно перекрестившись.

Пользователи в комментариях выразили искреннюю признательность этому самоотверженному человеку, который не остался равнодушным в критический момент.