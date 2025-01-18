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Солнечная суббота сменится сереньким воскресеньем; 18 января — новые рекорды тепла

© LETA 18 января, 2025 16:36

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В субботу около 13:00 на метеостанциях в Мадоне и Мерсрагсе были превзойдены рекорды тепла для 18 января, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

18 января ярко светило солнце, и столбик термометра почти на всех наблюдательных станциях поднялся выше +5 градусов.

В 12:00 на метеостанции в Мерсрагсе была зафиксирована температура +6 градусов, а в Мадоне она достигла +7,8 градуса.

В течение дня рекорды тепла могут быть побиты и в других местах, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Рекорд тепла для всей Латвии был достигнут 18 января 2007 года, когда температура воздуха в Руцаве достигла +8 градусов.

Воскресенье будет уже немного прохладнее, погода станет пасмурной, о чем свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Ночь начнется с частично облачной погоды, к утру небо постепенно затянет облаками, начиная с запада. Будет сухо, в отдельных районах может образоваться туман и дымка, из-за чего ухудшится видимость. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного. Ночью похолодает до -1...+4 градусов, в восточных районах - до -2 градусов, местами дороги могут обледенеть.

Во второй половине ночи небо над столицей начнут затягивать облака, но осадков не будет. Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного, температура воздуха упадет до 0...+2 градусов.

Днем будет облачно, прояснится лишь местами в утренние часы. В центральных и восточных районах ожидается небольшой дождь, мокрый снег, местами образуется туман. При слабом до умеренного западном и юго-западном ветре температура воздуха повысится до +2...+5 градусов.

В Риге тоже будет серенький день, но ожидается преимущественно сухая погода. Ветер - по-прежнему западный, от слабого до умеренного, воздух прогреется до +4...+5 градусов.

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